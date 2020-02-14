Орловские пенсионеры посоревнуются в шахматном турнире

14 Февр. 2020 2020-02-14T12:15:34+03:00

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В Орле состоится шестой областной чемпионат по игре в шахматы среди пенсионеров. В этом году он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Чемпионат состоится 28 февраля. Ему будут предшествовать соревнования в городских округах и муниципальных образованиях. По итогам отборочных игр, в финал выйдут самые умелые шахматисты. Для участников есть возрастное ограничения: мужчины 60+, женщины 55+.

- На чемпионате разыгрываются: личное первенство (раздельно среди мужчин и женщин) и командное первенство среди районов. Победителей в личном зачете наградят дипломами, медалями и призами, а команды –победители будут награждены кубками и дипломами, - сообщает региональное отделение Союза пенсионеров России.

Соревнования состоятся в здании шахматно-шашечной спортивной школы. Регистрация участников с 9.00. Начало соревнований в 10.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU