Орловская прокуратура оштрафовала "Зеленую рощу" на 100 тысяч рублей
Регоператора по обращению с отходами "Зеленая роща" прокуратура оштрафовала на сто тысяч рублей. Надзорное ведомство провело проверку соблюдения управляющей компанией соблюдения требований закона о противодействии коррупции при приеме на работу бывших государственных и муниципальных служащих и обнаружило нарушения.
Речь идет о том, что "Зеленая роща" приняла на работу бывшего сотрудника городской администрации. При этом, по закону, принимая на работу бывшего муниципального служащего работодатель обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора по последнему месту его службы.
- Вопреки указанным требованиям законодательства сообщение о допуске работника к трудовой деятельности работодателю по последнему месту службы организацией направлено не было, - пояснили в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.
Было заведено дело об административном правонарушении, мировой судья по нему назначил "Зеленой роще" штраф - 100 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU