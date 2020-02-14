Орловская прокуратура оштрафовала "Зеленую рощу" на 100 тысяч рублей

14 Февр. 2020 2020-02-14T12:03:05+03:00

За нарушение требований закона о противодействии коррупции при приеме на работу бывших госслужащих

Изменить размер текста: A A

Регоператора по обращению с отходами "Зеленая роща" прокуратура оштрафовала на сто тысяч рублей. Надзорное ведомство провело проверку соблюдения управляющей компанией соблюдения требований закона о противодействии коррупции при приеме на работу бывших государственных и муниципальных служащих и обнаружило нарушения.

Речь идет о том, что "Зеленая роща" приняла на работу бывшего сотрудника городской администрации. При этом, по закону, принимая на работу бывшего муниципального служащего работодатель обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора по последнему месту его службы.

- Вопреки указанным требованиям законодательства сообщение о допуске работника к трудовой деятельности работодателю по последнему месту службы организацией направлено не было, - пояснили в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Было заведено дело об административном правонарушении, мировой судья по нему назначил "Зеленой роще" штраф - 100 тысяч рублей.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU