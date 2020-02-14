2020-02-14T12:03:05+03:00
Общество

Орловская прокуратура оштрафовала "Зеленую рощу" на 100 тысяч рублей

За нарушение требований закона о противодействии коррупции при приеме на работу бывших госслужащих
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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Регоператора по обращению с отходами "Зеленая роща" прокуратура оштрафовала на сто тысяч рублей. Надзорное ведомство провело проверку соблюдения управляющей компанией соблюдения требований закона о противодействии коррупции при приеме на работу бывших государственных и муниципальных служащих и обнаружило нарушения.

Речь идет о том, что "Зеленая роща" приняла на работу бывшего сотрудника городской администрации. При этом, по закону, принимая на работу бывшего муниципального служащего работодатель обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора по последнему месту его службы.

- Вопреки указанным требованиям законодательства сообщение о допуске работника к трудовой деятельности работодателю по последнему месту службы организацией направлено не было, - пояснили в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Было заведено дело об административном правонарушении, мировой судья по нему назначил "Зеленой роще" штраф - 100 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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