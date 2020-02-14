Орловцев приглашают в усадьбу Тургенева праздновать Масленицу
В последний день зимы, 29 февраля, жителей Орловской области приглашают в усадьбу Тургенева отпраздновать Масленицу. В Спасском-Лутовиново развернется большая фольклорная программа и народные гуляния.
- Гости станут участниками театрализованного представления, раскрывающего традиции празднования Масленицы в России XIX века, хороводов, игр и забав, катания с горы и штурма снежного городка. На большой усадебной поляне разместится ярмарочный городок с сувенирными и съестными рядами, кукольниками и ремесленниками, - говорят организаторы.
Кроме того, все желающие смогут отведать медовый сбитень на травах, пироги, "лутовиновский" хлеб, не обойдется и без традиционного угощения - блинов. Гостей ждет катание в санях и интересные мастер-классы.
КОГДА? ГДЕ?
29 февраля, с 12.00
обряд сжигания чучела - 15.00
Мценский р-н, с. Спасское-Лутовиново, ул. Музейная, 3
(6+)
ИСТОЧНИК KP.RU
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