В Орловской области тушить лесные пожары готовы 400 человек и 170 машин

14 Февр. 2020 2020-02-14T11:15:01+03:00

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В Орловской области утвержден сводный план тушения лесных пожаров. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Андрей Клычков.

Бороться с возгораниями в лесных массивах на Орловщине готовы около 400 человек, так же может быть привлечено 170 единиц техники. Такая информация указана в документе. При этом силы должны быть направлены не только на тушение пожаров, но и на их предотвращение.

- Сводный план включает в себя комплекс мероприятий, направленных на предупреждение возникновения возгораний, снижение пожарной опасности, своевременное обнаружение и тушение лесных пожаров, а также план межрегионального взаимодействия, координацию действий по локализации и ликвидации возгораний, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Правительства Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU