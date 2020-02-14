В Орле проблему грязных тротуаров на Комсомольской решат весной
Вчера, 13 февраля, глава городской администрации Александр Муромский побывал вместе с журналистами на отремонтированной несколько месяцев назад улице Комсомольской.
Объект был сдан еще в ноябре, но нарекания у жителей домов №185 и 187, расположившихся вдоль улицы, уже возникли. Подрядчик привел в порядок фасады зданий и прилегающие территории вдоль улично-дорожной сети, но с газонами слегка «перестарался».
Грунт оказался выше уровня тротуара и вскоре земля вместе с талым снегом начала стекать на пешеходные дорожки. Об этом горожане рассказали Александру Муромскому в соцсетях и попросили разобраться, а он в свою очередь привлек к ответу руководителя Управления городским хозяйством и транспортом Евгения Гришина.
Если земля не осядет, то весной Евгений Гришин пообещал убрать излишки за счет подрядчикаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
- При засыпке грунт был чуть выше уровня бордюра, с заделом на то, что рыхлая земля со временем осядет. Понять, как эффективнее устранить проблему, можно только с наступлением благоприятных погодных условий, когда газоны освободятся от снега, - пояснил Евгений Гришин.
Если земля не осядет, то весной обещали убрать излишки. Сделать это будет обязан подрядчик в рамках существующей на 4 года гарантии качества.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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