Спасатели тушили пожар на Андрианова в Орле
В Орле спасатели тушили пожар в многоквартирном доме. ЧП случилось накануне, 13 февраля, на улице Андрианова.
Примерно без 20 минут 10 утра поступил сигнал о возгорании на телефон пожарно-спасательной службы. Спасатели прибыли на место.
- В результате пожара в подъезде выгорела изоляция электрических проводов в электрощитовых с 1-го по 5-й этаж. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
К счастью, в происшествии обошлось без пострадавших.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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