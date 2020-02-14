2020-02-14T10:35:04+03:00
Происшествия

Спасатели тушили пожар на Андрианова в Орле

Возгорание случилось в подъезде многоквартирного дома
Ольга СУПОНЕВА
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К счастью, в ЧП никто не пострадалК счастью, в ЧП никто не пострадалФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
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В Орле спасатели тушили пожар в многоквартирном доме. ЧП случилось накануне, 13 февраля, на улице Андрианова.

Примерно без 20 минут 10 утра поступил сигнал о возгорании на телефон пожарно-спасательной службы. Спасатели прибыли на место.

- В результате пожара в подъезде выгорела изоляция электрических проводов в электрощитовых с 1-го по 5-й этаж. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

К счастью, в происшествии обошлось без пострадавших.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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