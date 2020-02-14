В Орле "Лада" протаранила припаркованную иномарку и столб
В Орле отечественная легковушка протаранила припаркованную иномарку и столб. Водитель автомобиля не справился с управлением.
Дорожно-транспортное происшествие случилось нынешней ночью, 14 февраля. В начале третьего часа водитель на "Ладе Гранте" в Медведевском переулке потерял контроль над своей машиной и врезался в "Мерседес", после чего машину "остановила" опора ЛЭП.
На месте работали спасатели и полицейские. В пресс-службе ГУ МЧС России сообщили, что есть пострадавший. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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