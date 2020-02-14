2020-02-14T10:18:53+03:00
Недвижимость

В Орле жители нескольких улиц частного сектора остались без электричества

Публикуем список адресов, попавших под отключение 14 февраля
Ольга СУПОНЕВА
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Сегодня в Орле жители нескольких улиц частного сектора остались без электричества. "КП" публикует список адресов, которые попали в зону отключения электроэнергии 14 февраля.

Как сообщает пресс-служба Администрации Орла со ссылкой на диспетчера "Орелоблэнерго", без электричества остались потребители, проживающие в домах: улица Привокзальная, дома № 16-28, Грузовая, Медведева, Ляшко, переуклок Суворовский, переулок Банный, Кутузовский, Орловский, Новогрузовой, 5-го августа, Багажный, Товарный, а также переулок Прудный.

По планам, отключение продлится до 12.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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