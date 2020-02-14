В Орле все школы закрыли на карантин
С сегодняшнего дня, 14 февраля, в городе Орле все школы закрыли на карантин. На внеплановых каникулах учащиеся пробудут до 20 февраля включительно.
Об этом сообщили в городском управлении образования. Решение о роспуске детей на временные каникулы было принято из-за того, что 20% всех учащихся перестали посещать занятия: в городе наблюдается серьезный рост заболеваемости ОРВИ.
- Согласно статистике управления Роспотребнадзора по Орловской области, в регионе зарегистрировано 6 952 случая заболевания гриппом и ОРВИ, более 55% составляют дети в возрасте до 14 лет. Эпидемические пороги превышены среди всех возрастных категорий населения, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Администрации Орла.
Орловцам настоятельно рекомендуют соблюдать элементарные меры профилактики и не заниматься самолечением в случае, если вы обнаружили у себя признаки болезни.
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ИСТОЧНИК KP.RU