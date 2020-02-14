2020-02-14T09:57:31+03:00
Общество

В Орле все школы закрыли на карантин

На внеплановых каникулах учащиеся пробудут до 20 февраля включительно
Ольга СУПОНЕВА
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На внеплановые каникулы учащиеся отправились из-за эпидемии ОРВИНа внеплановые каникулы учащиеся отправились из-за эпидемии ОРВИФото: Ольга СУПОНЕВА
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С сегодняшнего дня, 14 февраля, в городе Орле все школы закрыли на карантин. На внеплановых каникулах учащиеся пробудут до 20 февраля включительно.

Об этом сообщили в городском управлении образования. Решение о роспуске детей на временные каникулы было принято из-за того, что 20% всех учащихся перестали посещать занятия: в городе наблюдается серьезный рост заболеваемости ОРВИ.

- Согласно статистике управления Роспотребнадзора по Орловской области, в регионе зарегистрировано 6 952 случая заболевания гриппом и ОРВИ, более 55% составляют дети в возрасте до 14 лет. Эпидемические пороги превышены среди всех возрастных категорий населения, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Администрации Орла.

Орловцам настоятельно рекомендуют соблюдать элементарные меры профилактики и не заниматься самолечением в случае, если вы обнаружили у себя признаки болезни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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