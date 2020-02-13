Орловец купил в интернете наркотик и попал под уголовное дело

13 Февр. 2020 2020-02-13T17:26:13+03:00

За хранение "синтетики" в крупном размере мужчине светит реальный тюремный срок

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В Орле полицейские задержали очередного любителя побаловаться запрещенными веществами. За купленный в интернете наркотик мужчине грозит реальный срок заключения.

Наркотическое вещество сотрудники отдела наркоконтроля городского УМВД нашли у орловца при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Экспертиза подтвердила: наркотик, синтетического происхождения. Вес запрещенного вещества составил 1,3 грамма, а это уже - крупный размер.

- В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК Российской Федерации. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU