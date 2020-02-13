"Парад звезд 80-х" состоится весной в Орле

13 Февр. 2020 2020-02-13T16:35:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле вновь состоится большой концерт "Парад звезд 80-х". 9 марта для жителей и гостей города споют любимые несколькими поколениями артисты.

На просторах бывшего СССР данный проект интересен тем, что для зрителя выступают солисты ретро-групп (а не бэк-вокалисты или, например, клавишники). При этом артисты поют вживую. На концерте для орловцев выступят: Сергей Беликов (экс-солист групп "Самоцветы", "Аракс"), Валерий Ющенко (бывший солист ВИА "Синяя птица"), Анатолий Кашепаров (экс-солист ВИА "Песняры"), а также Олег Кацура (бывший солист "Веселых ребят", "Здравствуй, песня).

- В этот вечер прозвучат такие хиты, как "Снится мне деревня", "У беды глаза зеленые", "Живи, родник", "Мой адрес — Советский Союз”, “Ночная гостья”, "Все, что в жизни есть у меня", "Не надо печалиться", "Не забывай", "Клен", "Ты мне не снишься", "Белый теплоход", "Моя любовь жива", "Так вот какая ты", "Три аккорда", “Вологда”, “Беловежская пуща”, "Алеся", “Большая Медведица” и многие другие, - поделились с "Комсомолкой" организаторы.

Не пропустите! Билеты можно купить в кассах города и онлайн.

КОГДА? ГДЕ?

9 марта, 19.00

Кромское ш-се, 4 (Конгресс-Холл)

(6+)

ИСТОЧНИК KP.RU