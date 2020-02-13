2020-02-13T16:06:43+03:00
Общество

Орел активно готовится к весеннему паводку

Сегодня в облцентре состоялся смотр готовности сил и средств экстренного реагирования к половодью
Ольга СУПОНЕВА
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Насколько Орел готов к половодью?Насколько Орел готов к половодью?Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
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В Орле состоялся смотр сил и средств экстренного реагирования к весеннему половодью. Он показал, насколько областная столица готова к паводку.

Развернулся ежегодный смотр на территории Спецавтобазы. Специалисты регионального главка МЧС вместе с представителями городской власти проверили насколько оснащены и укомплектованы аварийные бригады и спасательные группы, а также насколько они готовы незамедлительно реагировать на возможные экстренные ситуации.

Насколько Орел готов к половодью? Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Насколько Орел готов к половодью?Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

- Свою подготовку показали аварийно-спасательные бригады предприятий жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, телекоммуникационные организации, врачебно-сестринские бригады лечебных учреждений, а также формирования воинских частей и органов внутренних дел, которые будут задействованы в случае эвакуации населения, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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