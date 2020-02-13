Снюсы: орловские эксперты провели исследования на мышах и пришли к неутешительным выводам

13 Февр. 2020 2020-02-13T15:50:17+03:00

Орловские эксперты провели исследования на мышах и выяснили, как влияют снюсы на организм. Фото: пресс-служба облсовета

Изменить размер текста: A A

В среду, 12 февраля, специалисты регионального Управления Роспотребнадзора, медики, общественники и сотрудники полиции оказались за одним Круглым столом. На повестке дня - неутешительные последствия распространения снюсов (жевательных никотиносодержащих смесей) среди школьников.

Как заявила замруководителя надзорного ведовства Ирина Обухова, за последний год проблема нарастала как снежный ком. Школьники 9-10 лет рассказывали родителям о том, что им предлагали конфеты, от которых потом некоторые попадали в больницу с отравлением. Сейчас против торговцев «сладостей» (именно там маскируют снюсы) в регионе возбуждено три уголовных дела.

Чтобы подтвердить насколько опасен жевательный никотин, эксперты Центра гигиены и эпидемиологии провели исследования на белых мышах. 10 дней им давали снюсы.

После этого большинство грызунов испытывали вялость или наоборот чрезмерную активность, рвоту, ослабление мышц, учащенное сердцебиение, повторяющиеся однотипные движения. Конечной точкой употребления никотиносодержащих смесей для них стала остановка дыхания, судороги и смерть.

Сейчас продажа снюсов детям в Орловской области запретили законодательно.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU