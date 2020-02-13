В Орле ищут свидетелей нескольких ДТП

13 Февр. 2020 2020-02-13T12:46:17+03:00

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В Орле сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев нескольких ДТП, произошедших на территории областного центра. Свидетели аварии и записи с видеорегистратов их автомобилей могут помочь восстановить картину произошедшего.

Так, в полиции просят откликнуться очевидцев дорожно-транспортного происшествия, случившегося 2 февраля в 12.10 в районе ТЦ "Гринн" на Кромском шоссе. Здесь столкнулись две иномарки: "БМВ" и "Хендаи".

5 февраля 2020 года в 12:00 в районе дома № 182 по Московскому шоссе произошло столкновение "КИА" "Лада-Калина", с последующим столкновением с "Опелем".

6 февраля случилось сразу две аварии, нужны свидетели. Утром около 7.40 столкнулись в районе дома № 2 по улице Генерала Родина "Рено-Логан" и "Лифан". А в 17.30 в районе дома № 111 по Московскому шоссе произошло столкновение отечественной "Двенадцатой" и внедорожника "Ниссан".

Также госавтоинспекторы просят откликнуться очевидцев аварии, произошедшей 8 февраля примерно в 17:40 в районе дома № 42 по Болховскому шоссе: дорогу не поделили два "Форда".

- Всех, кто располагает какой-либо информацией или записью видеорегистратора данных ДТП, просьба сообщить в ГИБДД по телефонам: 8 (4862) 72-90-00 или 8 (4862) 72-90-47, - обращаются к орловцам в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU