2020-02-13T11:56:27+03:00
Происшествия

В Орловской области спасатели эвакуировали полицейских из райотдела

В Должанском районе пожарные "тушили" условное пламя в местном отделе полиции
Ольга СУПОНЕВА
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Спасатели эвакуировали полицейских из райотдела ОВДСпасатели эвакуировали полицейских из райотдела ОВДФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
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В Орловской области спасатели "тушили пожар" в отделе полиции. Пожарно-тактические учения прошли в Должанском районе, в местном отделе ОВД.

Сценарий таков: замкнула электропроводка, произошло условное возгорание мебели, пламя грозило распространиться. Двое полицейских оказались отрезаны от выхода в коридор. На место прибыл дежурный пожарный караул.

- Начались аварийно-спасательные работы и тушение пожара. Одновременно с этим личный состав осуществил разведку места возгорания для поиска условных пострадавших, которые были обнаружены и эвакуированы из здания. После этого огнеборцы приступили к тушению и защите смежных помещений, и вскоре условный пожар был локализован и потушен, - рассказали об учениях корреспонденту "Комсомолки" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Спасатели, также, проинструктировали полицейских как вести себя в случае реального пожара.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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