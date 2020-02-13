В Орловской области спасатели эвакуировали полицейских из райотдела

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:56:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орловской области спасатели "тушили пожар" в отделе полиции. Пожарно-тактические учения прошли в Должанском районе, в местном отделе ОВД.

Сценарий таков: замкнула электропроводка, произошло условное возгорание мебели, пламя грозило распространиться. Двое полицейских оказались отрезаны от выхода в коридор. На место прибыл дежурный пожарный караул.

- Начались аварийно-спасательные работы и тушение пожара. Одновременно с этим личный состав осуществил разведку места возгорания для поиска условных пострадавших, которые были обнаружены и эвакуированы из здания. После этого огнеборцы приступили к тушению и защите смежных помещений, и вскоре условный пожар был локализован и потушен, - рассказали об учениях корреспонденту "Комсомолки" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Спасатели, также, проинструктировали полицейских как вести себя в случае реального пожара.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU