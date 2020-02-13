13 Февр. 2020 2020-02-13T11:46:14+03:00

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Для жительницы Орловской области застолье обернулось кражей. После веселого "банкета" женщина не обнаружила своих сбережений.

Инцидент произошел в Должанском районе. В местный отдел полиции обратилась женщина, которая рассказала об обстоятельствах происшествия. Полицейские взялись за розыск охочего до чужих денег вора. Как оказалось, на средства местной жительницы позарился ее же 54-летний товарищ по застолью.

- Оперативники выяснили, что он похитил денежные средства, находившиеся в кармане одежды заявительницы, и потратил их в личных целях. В отношении данного гражданина следственной группой ОМВД России по Должанскому району возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Дожидаться суда мужчина будет под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU