Вятский Посад приглашает орловских малышей научиться гончарному делу

13 Февр. 2020 2020-02-13T15:52:55+03:00

Малышей и их родителей приглашают на мастер-классы Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В эти выходные ребят научат лепить из глины и обращаться с гончарным кругом

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Православный центр в Вятском Посаде приглашает маленьких орловцев и их родителей в грядущие выходные провести время нескучно и с пользой. В артели центра гостей научат основам гончарного мастерства.

- Православная артель Духовно-православного центра «Вятский Посад» приглашает детей и их родителей на мастер-классы по лепке и гончарному делу. Под руководством педагога Ирины Александровны Монаховой юные мастера научатся лепить из глины карандашницы, а также выкручивать на гончарном круге масленки, - сообщает пресс-службе Вятского Посада.

КОГДА? ГДЕ?

16 февраля, 10.00-16.00

Орловский р-н, п. Вятский Посад, ул. Южная 1а

Обязательна предварительная запись на занятия. Дополнительная информация по телефону: 59-90-11.

ИСТОЧНИК KP.RU