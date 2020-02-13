Вятский Посад приглашает орловских малышей научиться гончарному делу
Православный центр в Вятском Посаде приглашает маленьких орловцев и их родителей в грядущие выходные провести время нескучно и с пользой. В артели центра гостей научат основам гончарного мастерства.
- Православная артель Духовно-православного центра «Вятский Посад» приглашает детей и их родителей на мастер-классы по лепке и гончарному делу. Под руководством педагога Ирины Александровны Монаховой юные мастера научатся лепить из глины карандашницы, а также выкручивать на гончарном круге масленки, - сообщает пресс-службе Вятского Посада.
КОГДА? ГДЕ?
16 февраля, 10.00-16.00
Орловский р-н, п. Вятский Посад, ул. Южная 1а
Обязательна предварительная запись на занятия. Дополнительная информация по телефону: 59-90-11.
ИСТОЧНИК KP.RU
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