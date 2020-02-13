2020-02-13T11:23:27+03:00
Общество

В Орловской области начали выплачивать компенсации обманутым дольщикам

Выплаты получат орловцы, вложившиеся в долгострой обанкротившейся фирмы «Регионстрой»
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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В Орловской области дольщики, вложившиеся в долгострой ныне обанкротившейся фирмы "Регионстрой", получат денежный компенсации в ближайшее время. По информации пресс-службы Правительства Орловской области, выплаты уже стартовали.

Компенсации выплатит Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства, деньги получат 165 дольщиков. Размер выплат оценивается для каждого покупателя недостроенного жилья индивидуально, в расчет берется стоимость аналогичной недвижимости на рынке. При этом выплата не может быть меньше той суммы, что человек вложил в покупку недвижимости.

- В целом, по итогам работы третьего Наблюдательного совета было признано целесообразным выплатить денежные компенсации дольщикам 92 домов в 9 субъектах России. Таким образом, в правах будут восстановлены почти 3,7 тыс. граждан, объем финансирования на выплату денежных средств дольщикам составит 5,3 млрд рублей, - поясняют в пресс-службе облправительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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