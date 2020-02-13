13 Февр. 2020 2020-02-13T10:16:23+03:00

В Орловской области 52-летний мужчина сгорел в собственном доме. Фото: пресс-служба регионального ГУ МЧС России

Происшествие случилось в одной из деревень Глазуновского района

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В среду, 12 февраля, в Орловской области в собственном доме сгорел 52-летний мужчина. Происшествие случилось в самый разгар дня.

Пожар случился в одном из частных жилых домов в деревне Новополево Глазуновского района.

- Информация о возгорании поступило на телефон пожарно-спасательной службы «101» в 15.09. Прибывшая на место бригада СПЧ-17, ликвидировала пожар. Однако во время тушения и проверки помещений дома было найдено тело погибшего мужчины, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Сейчас специалисты устанавливают причину пожара.

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ИСТОЧНИК KP.RU