В Орле водитель легковушки попал в больницу после столкновения с «Газелью»
Вчера днем, 12 февраля, в Заводском районе Орла произошло ДТП. Отечественная легковушка врезалась в «Газель».
Происшествие случилось в 15:20, когда 41-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099» ехал по улице Комсомольской в направлении переулка Рижский. В районе дома 261"А" он не справился с управлением и столкнулся с фургоном на встречке.
- В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения, с места аварии на «Скорой» был доставлен в больницу Семашко. После осмотра он отпущен на амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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