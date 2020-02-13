В «Творческой лаборатории» орловцам расскажут, как сохранить народные традиции

13 Февр. 2020 2020-02-13T09:49:00+03:00

В «Творческой лаборатории по обмену премудростями» орловцам расскажут, как сохранить народные традиции Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Гостей ждут обмен опытом и профессиональная консультация для тех, кто интересуется краеведением

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В субботу любопытных орловцев, интересующихся краеведением и славянскими традициями, ждут в областной центр народного творчества. Гостей ждет не только обмен опытом и профессиональная консультация, но и погружение в дружескую атмосферу.

В «Творческой лаборатории» общение пройдет в свободном формате, но обязательно с совместным разучиванием старинных песен Орловской области, бытовых танцев, народных игр и забав. Вспомнят наставники и о казаках, которых в нашем регионе тоже немало.

Вход свободный.

Справки по телефону: 8 (4862) 54-26-77 – Мария Юрьевна Макарова, завотделом казачьей культуры Центра.

КОГДА? ГДЕ?

15 февраля, 12:00

Концертный зал Областного центра народного творчества (переулок Карачевский, 6)

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ИСТОЧНИК KP.RU