В «Творческой лаборатории» орловцам расскажут, как сохранить народные традиции
В субботу любопытных орловцев, интересующихся краеведением и славянскими традициями, ждут в областной центр народного творчества. Гостей ждет не только обмен опытом и профессиональная консультация, но и погружение в дружескую атмосферу.
В «Творческой лаборатории» общение пройдет в свободном формате, но обязательно с совместным разучиванием старинных песен Орловской области, бытовых танцев, народных игр и забав. Вспомнят наставники и о казаках, которых в нашем регионе тоже немало.
Вход свободный.
Справки по телефону: 8 (4862) 54-26-77 – Мария Юрьевна Макарова, завотделом казачьей культуры Центра.
КОГДА? ГДЕ?
15 февраля, 12:00
Концертный зал Областного центра народного творчества (переулок Карачевский, 6)
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