Орловские следователи проверят, почему семья с ребенком осталась в аварийном доме

13 Февр. 2020 2020-02-13T09:25:30+03:00

Здание с гнилой кровлей и без отопления стало эпицентром скандала еще в прошлом году

Изменить размер текста: A A

Проблема с аварийными домами в Орле в очередной раз привела к скандалу. На этот раз в центре внимания общественности оказался двухэтажный дом №14 на улице Плещеевской. Кровля в нем прогнила, по стенам идут трещины и плесень, канализации и отопления нет.

Еще в прошлом году внимание СМИ привлекла надпись на полуразрушенном бараке: «Дом аварийный. Живут люди с детьми. Ждем переселение с 2012 года». Прошло время, а одна семья все еще продолжает ютиться здесь, остальные съехали.

Дом №14 на улице Плещеевской больше похож на баракФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сейчас сотрудники регионального Следственного комитета начали доследственную проверку.

- Следствием будет дана правовая оценка бездействию должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области по взаимодействию со СМИ.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU