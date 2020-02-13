2020-02-13T09:25:30+03:00
Общество

Орловские следователи проверят, почему семья с ребенком осталась в аварийном доме

Здание с гнилой кровлей и без отопления стало эпицентром скандала еще в прошлом году
Наталья Меркулова
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Орловские следователи проверят, почему семья с ребенком осталась в аварийном домеОрловские следователи проверят, почему семья с ребенком осталась в аварийном домеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Проблема с аварийными домами в Орле в очередной раз привела к скандалу. На этот раз в центре внимания общественности оказался двухэтажный дом №14 на улице Плещеевской. Кровля в нем прогнила, по стенам идут трещины и плесень, канализации и отопления нет.

Еще в прошлом году внимание СМИ привлекла надпись на полуразрушенном бараке: «Дом аварийный. Живут люди с детьми. Ждем переселение с 2012 года». Прошло время, а одна семья все еще продолжает ютиться здесь, остальные съехали.

Дом №14 на улице Плещеевской больше похож на барак Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Дом №14 на улице Плещеевской больше похож на баракФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сейчас сотрудники регионального Следственного комитета начали доследственную проверку.

- Следствием будет дана правовая оценка бездействию должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области по взаимодействию со СМИ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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