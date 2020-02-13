2020-02-13T08:58:13+03:00
Общество

В Орловской области выберут лучшее «Ветеранское подворье»

Самых активных и трудолюбивых сельчан наградят денежными премиями
Наталья Меркулова
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В Орловской области выберут лучшее «Ветеранское подворье»В Орловской области выберут лучшее «Ветеранское подворье»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области стартует ежегодный региональных конкурс «Ветеранское подворье». Самые активные и трудолюбивые сельчане, которые не понаслышке знают, что такое огород и домашний скот, получат денежные премии.

Принять участие в конкурсе могут все сельские жители-пенсионеры, ведущие личное подсобное хозяйство и чей земельный участок не превышает двух с половиной гектар.

Оценивать успехи конкурсантов будут в Департаменте сельского хозяйства. Именно туда нужно прислать необходимые сведения: заявку на участие, копии документов на землю, выписку из похозяйственной книги, а также фотографии со своих грядок, успешным урожаем и домашней живностью.

Конкурс стартует 2 марта и продлится до 15 апреля. Итоги подведут 10 июня, а наградят победителей в августе.

ОФИЦИАЛЬНО

Заявки и портфолио участников принимают по адресу город Орел, улица Горького, дом 45 - 7 этаж, кабинет №58 (Департамент сельского хозяйства Орловской области).

Подробную информацию можно уточнить по телефону (4862) 750-704 или электронной почте pei@adm.orel.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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