2020-02-12T18:39:28+03:00
Происшествия

В Орле молодой мужчина пытался прыгнуть с моста

К отчаянному поступку его подтолкнули сложные семейные обстоятельства
Ольга СУПОНЕВА
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В Орле росгвардейцы "сняли" с моста мужчину, пытавшегося прыгнуть вниз. На отчаянный поступок 27-летний гость одной из соседних республик решился из-за сложной ситуации в семье.

ЧП едва не случилось сегодня днем, 12 февраля. Сотрудники Росгвардии патрулировали улицы в центре города, в районе Детского парка, когда их внимание привлек мужчина, странно себя ведущий. Силовики поняли: тот хочет прыгнуть в реку. Замыслу не суждено было осуществиться.

- Росгвардейцы помогли молодому человеку спуститься с перил и продолжили разговор уже на берегу. Как выяснилось, мужчина оказался гражданином соседней республики, временно находившимся на территории Орловской области. Сложные семейные обстоятельства привели к ухудшению его морально-психологического состояния, - рассказала корреспонденту "КП" Ксения Ширина, специалист пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области.

Мужчину передали полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU

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