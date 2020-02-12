Водитель легковушки пострадал в ДТП с грузовиком в Орле
В столкновении с грузовиком на Комсомольской улице Орла пострадал водитель отечественной легковушки. Машина столкнулась с "ГАЗелью".
Авария произошла около половины четвертого дня. По предварительной информации, 41-летний мужчина ехал за рулем "Девятки" по Комсомольской со стороны Кромской улицы.
- В районе дома № 334 при экстренном торможении потерял управление и допустил столкновение с автомобилем "ГАЗ", двигавшемся по встречной полосе.В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы, доставлен в медицинское учреждение, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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