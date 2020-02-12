Водитель легковушки пострадал в ДТП с грузовиком в Орле

12 Февр. 2020 2020-02-12T17:20:21+03:00

"Девятка" столкнулась с "ГАЗелью" на Комсомольской улице

Изменить размер текста: A A

В столкновении с грузовиком на Комсомольской улице Орла пострадал водитель отечественной легковушки. Машина столкнулась с "ГАЗелью".

Авария произошла около половины четвертого дня. По предварительной информации, 41-летний мужчина ехал за рулем "Девятки" по Комсомольской со стороны Кромской улицы.

- В районе дома № 334 при экстренном торможении потерял управление и допустил столкновение с автомобилем "ГАЗ", двигавшемся по встречной полосе.В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы, доставлен в медицинское учреждение, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU