2020-02-12T17:04:16+03:00
Общество

В Орловской области обнаружили пять свалок на полях

В Россельхознадзоре напомнили об ответственности собственников за мусор на земельном участке
Наталья Меркулова
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В Орловской области обнаружили пять свалок на поляхВ Орловской области обнаружили пять свалок на поляхФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В 2019 году в Орловской области обнаружили пять свалок на полях и земельных участках с плодородной почвой. Ряд собственников и представителей местного самоуправления уже получили административные штрафы.

Как сообщили «Комсомолке» в региональном Управлении Россельхознадзора, восстановление земли, пострадавшей от захламления бытовыми отходами бывает очень длительным и требует значительных экономических затрат.

- За организацию стихийных свалок и складирование ТБО законом штраф от 20 до 50 тысяч рублей (физические лица), от 50 до 100 тысяч рублей (должностные лица) и от 400 до 700 тысяч - юридические лица. При этом иски о компенсации вреда окружающей среде могут быть предъявлены в течение 20 лет, - рассказали «КП» в пресс-службе ведоства.

Сообщить о свалках на территории земель сельхозназначения можно по телефону "горячей линии" (4862) 76-10-46.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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