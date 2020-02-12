2020-02-12T16:36:45+03:00
Происшествия

УФСИН проводит проверку по факту смерти заключенного в орловской колонии

Бездыханное тело мужчины обнаружили 8 февраля в исправительном учреждении строгого режима
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Ольга СУПОНЕВА
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В орлвоской колонии строгого режима, расположенной в городе Ливны, проводится проверка по факту смерти одного из заключенных. Его тело без признаков жизни обнаружили в конце прошлой недели.

О происшествии сообщил ряд СМИ. В пресс-службе УФСИН России по Орловской области информацию корреспонденту "Комсомолки" подтвердили.

- 8 февраля 2020 года в ИК-2 (г.Ливны) обнаружен осужденный, без признаков жизни. Все необходимые проведенные реанимационные мероприятия результата не дали. Смерть осужденного была констатирована врачом скорой медицинской помощи. При предварительном осмотре тела следов насильственной смерти не обнаружено, - рассказал официальный представитель ведомства.

Ведомство проводит служебную проверку, также на месте работала следственная группа Ливенского отделе СК.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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