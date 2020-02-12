2020-02-12T16:25:13+03:00
Общество

В Орле наградят лучших педагогов города

Почетные грамоты и призы учителям вручат в администрации областного центра
Наталья Меркулова
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В Орле наградят лучших педагогов городаВ Орле наградят лучших педагогов городаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Уже в пятницу, 14 февраля, в Орле подведут итоги сразу трех городских конкурсов профессионального мастерства среди педагогов. Почетные награды и ценные призы получат участники проектов «Сердце отдаю детям», «Воспитатель года» и «Учитель года».

Торжественная церемония закрытия соревнований профессионалов пройдет в творческой атмосфере. Поздравить коллег и наставников придут воспитанники орловских учреждений дополнительного образования, первые лица города и области.

Мероприятие пройдет в большом зале администрации Орла. Начало в 15.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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