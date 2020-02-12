В Орле наградят лучших педагогов города

12 Февр. 2020 2020-02-12T16:25:13+03:00

Почетные грамоты и призы учителям вручат в администрации областного центра

Изменить размер текста: A A

Уже в пятницу, 14 февраля, в Орле подведут итоги сразу трех городских конкурсов профессионального мастерства среди педагогов. Почетные награды и ценные призы получат участники проектов «Сердце отдаю детям», «Воспитатель года» и «Учитель года».

Торжественная церемония закрытия соревнований профессионалов пройдет в творческой атмосфере. Поздравить коллег и наставников придут воспитанники орловских учреждений дополнительного образования, первые лица города и области.

Мероприятие пройдет в большом зале администрации Орла. Начало в 15.00.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU