В Орле наградят лучших педагогов города
Уже в пятницу, 14 февраля, в Орле подведут итоги сразу трех городских конкурсов профессионального мастерства среди педагогов. Почетные награды и ценные призы получат участники проектов «Сердце отдаю детям», «Воспитатель года» и «Учитель года».
Торжественная церемония закрытия соревнований профессионалов пройдет в творческой атмосфере. Поздравить коллег и наставников придут воспитанники орловских учреждений дополнительного образования, первые лица города и области.
Мероприятие пройдет в большом зале администрации Орла. Начало в 15.00.
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ИСТОЧНИК KP.RU