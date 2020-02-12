Орловцам напомнили, каких животных больше нельзя держать дома

12 Февр. 2020 2020-02-12T16:10:09+03:00

Кобру, филина или леопарда с этого года в квартире не поселишь

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Орловские коммунальщики напомнили жителям региона о вступившем в силу с 1 января 2020 года запрете на содержание в домашних условиях диких животных. Под запрет попали разные виды пресмыкающихся, паукообразных, рептилий и даже рыб.

Если ранее случаи содержания в неволе тигров, страусов, огромных питонов и прочей экзотической живности нельзя было назвать редкостью, то теперь всем желающим завести необычного зверя придется преступить закон в своем желании удивить окружающих. Однако, есть небольшое исключение.

- Если до 1 января 2020 года вы уже завели себе, допустим, электрического ската (да, он тоже в списке!), то можете выдохнуть – ваш любимец останется с вами, - отмечают в управляющей компании "Орелжилэксплуатация".

Согласно новым поправкам в закон, диких животных из перечня запрещенных к содержанию будут конфисковывать. Их отправят в реабилитационные центры и там решат, готов ли зверь вернуться в природу. Если нет, ему обеспечат место в приюте для диких животных.

С подробным перечнем запрещенных к содержанию животных можно ознакомиться на сайте Правительства РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU