Орловцам напомнили, каких животных больше нельзя держать дома
Орловские коммунальщики напомнили жителям региона о вступившем в силу с 1 января 2020 года запрете на содержание в домашних условиях диких животных. Под запрет попали разные виды пресмыкающихся, паукообразных, рептилий и даже рыб.
Если ранее случаи содержания в неволе тигров, страусов, огромных питонов и прочей экзотической живности нельзя было назвать редкостью, то теперь всем желающим завести необычного зверя придется преступить закон в своем желании удивить окружающих. Однако, есть небольшое исключение.
- Если до 1 января 2020 года вы уже завели себе, допустим, электрического ската (да, он тоже в списке!), то можете выдохнуть – ваш любимец останется с вами, - отмечают в управляющей компании "Орелжилэксплуатация".
Согласно новым поправкам в закон, диких животных из перечня запрещенных к содержанию будут конфисковывать. Их отправят в реабилитационные центры и там решат, готов ли зверь вернуться в природу. Если нет, ему обеспечат место в приюте для диких животных.
С подробным перечнем запрещенных к содержанию животных можно ознакомиться на сайте Правительства РФ.
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ИСТОЧНИК KP.RU