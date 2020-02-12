В Орле возле храма Матроны Московской может появиться детская площадка

12 Февр. 2020 2020-02-12T15:55:24+03:00

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Сегодня, 12 февраля, мэр Орла Василий Новиков побывал в Северном районе города и заглянул на территорию храма во имя Святой блаженной Матроны Московской. Именно здесь в скором времени может появиться детская игровая площадка.

Ранее во время личного приема у мэра настоятель храма отец Евгений рассказал ему, что многие прихожане приходят на службу вместе с детьми, но им тяжело отстоять всю службу. Воспитанники располагающейся рядом воскресной школы тоже были бы рады новому месту для отдыха и общения со сверстниками.

— Как только стает снег, станет понятно какой объем работ здесь предстоит сделать. Мы привлечем специалистов для оценки и планирования, а затем, ориентировочно в апреле, попрошу их подъехать к Вам и выбрать необходимое оборудование, - ответил на просьбу священника Василий Новиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU