2020-02-12T15:25:39+03:00
Спорт

Спортсмены из Орла завоевали 40 медалей на соревнованиях по ушу

Чемпионат и Первенство ЦФО-2020 проходили в Воронеже с 6 по 9 февраля
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: orel-adm.ruФото: orel-adm.ru
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Орловские спортсмены завоевали четыре десятка медалей на соревнованиях по ушу. Чемпионат и Первенство-2020 проходили в Воронеже с 6 по 9 февраля.

Всего от Орловской области выступало 29 участников. Это воспитанники «Орловской Федерации Ушу», СШОР Боевых искусств и МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр», все они проявили себя отлично на региональном уровне и прошли отбор для выступления на соревнованиях более высокого уровня.

- В общей сумме орловцы завоевали 40 медалей: 14 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых. Для команды это лучший результат за всю историю развития этого вида спорта в нашем регионе. - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Администрации Орла.

Редакция "КП" поздравляет спортсменов с заслуженными наградами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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