Спортсмены из Орла завоевали 40 медалей на соревнованиях по ушу
Орловские спортсмены завоевали четыре десятка медалей на соревнованиях по ушу. Чемпионат и Первенство-2020 проходили в Воронеже с 6 по 9 февраля.
Всего от Орловской области выступало 29 участников. Это воспитанники «Орловской Федерации Ушу», СШОР Боевых искусств и МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр», все они проявили себя отлично на региональном уровне и прошли отбор для выступления на соревнованиях более высокого уровня.
- В общей сумме орловцы завоевали 40 медалей: 14 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых. Для команды это лучший результат за всю историю развития этого вида спорта в нашем регионе. - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Администрации Орла.
Редакция "КП" поздравляет спортсменов с заслуженными наградами.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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