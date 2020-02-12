2020-02-12T15:18:23+03:00
Происшествия

Наркопродавца и его подельницу поймали в Орле

Двести готовых к продаже доз запрещенного товара изъяли полицейские у дилеров
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской областиФото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
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Очередную попытку сбыта синтетических наркотиков пресекли в Орле полицейские. На этот раз при подготовке к продаже двухсот готовы доз запрещенных веществ поймали 38-летнего мужчину и его 37-летнюю подельницу.

Парочка наркодельцов готовилась сбыть "синтетику" на территории областного центра. При обыске у них нашли пакет с уже расфасованными и готовыми отправиться в тайники наркотиками. Как подтвердила экспертиза - синтетическими. Общий вес готового к продаже "товара" превысил сто граммов.

- Оперативники выяснили, что мужчина и женщина занимались сбытом наркотических средств на территории города Орла путем помещения закладок в тайники. Запрещенные к обороту вещества они получали через интернет-магазин, - прокомментировали инцидент "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Следователи завели на продавцов запрещенных веществ уголовное дело, И мужчина, и женщина сейчас под стражей. По закону, им грозят серьезные тюремные сроки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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