2020-02-12T14:59:26+03:00
Экономика

В Орловской области стало больше должников по кредитам и займам

Жители региона берут деньги в долг, порой не обращая внимания на баснословные проценты
Ольга СУПОНЕВА
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Далеко не у всех орловцев есть возможность вовремя возвращать займыДалеко не у всех орловцев есть возможность вовремя возвращать займыФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области увеличилось число должников по кредитам и займам. Жители региона все чаще берут деньги в долг, не обращая внимание на порой баснословные проценты и невыгодные условия.

При этом далеко не у всех орловцев есть возможность вовремя возвращать займы. Это приводит к появлению на пороге судебных приставов. В 2019 году в регионе количество исполнительных производств по кредитам увеличилось на 33% в сравнении с 2018 годом: в производстве у приставов находилось больше 60 тысяч таких дел.

- В общем объеме исполнительных производств, находившихся на исполнении, доля исполнительных документов в пользу кредитных организаций количественно составила 12,5 %, а в денежном выражении 44,3%. Основную часть должников по этим исполнительным производствам составляют физические лица (99,4%), - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УФССП России по Орловской области.

Нередко приставам приходится применять разные способы, чтобы добиться возврата долгов. Это может быть арест имущества, ограничение права управление автомобилем или выезда за границу страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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