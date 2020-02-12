В Орле продолжают чистить ливневую канализацию

12 Февр. 2020 2020-02-12T12:58:56+03:00

Контракт на работы стоит 13 миллионов рублей до мая 2020 года

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Во вторник, 11 февраля, на рабочей планерке в администрации Орла обсудили проблему очистки ливневой канализации. Напомним, ранее жители города обращали внимание властей на огромные лужи с грязной талой водой.

По данным Управления коммунальным хозяйством (УКХ), сейчас от песка и грязи уже вручную очистили прилотковую часть съезда с Лужковского моста, а также промыли ливневки на пересечении улиц Советская и Герцена, на остановке «завод Текмаш». Рабочие перешли на очистку улицы Комсомольской.

- Напомним, действующий контракт на прочистку ливневых канализаций стоимостью порядка 13 миллионов рублей рассчитан до мая 2020 года. Затем, после паводкого периода, будут объявлены новые торги, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU