2020-02-12T12:28:05+03:00
Спорт

Орловцы посостязаются в спортивной эстафете «Внуки Маргелова»

Юношей и девушек ждут испытания на силу, выдержку и точность
Наталья Меркулова
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В Орле пройдет спортивная эстафета «Внуки Маргелова»В Орле пройдет спортивная эстафета «Внуки Маргелова»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В ближайшие выходные в Орле пройдет региональная военно-спортивная эстафета «Внуки Маргелова», приуроченная к 90-летию ВДВ. Юношей и девушек ждут испытания на силу, выдержку и точность.

В соревнованиях примут участие 25 команд из Орловской, Рязанской, Архангельской областей, а также ЛНР и ДНР.

В ходе эстафеты участникам предстоит выполнить ряд теоретических и практических заданий, среди которых разборка и сборка автомата, метание саперной лопаты и гранаты на точность, стрельба из пневматической винтовки и силовые упражнения.

Одной из самых зрелищных обещает прохождение навесной переправы и лабиринта.

КОГДА? ГДЕ?

16 февраля, с 9.00 до 17.00

стадион имени Ленина

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ИСТОЧНИК KP.RU

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