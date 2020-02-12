Орловцы посостязаются в спортивной эстафете «Внуки Маргелова»

12 Февр. 2020 2020-02-12T12:28:05+03:00

Юношей и девушек ждут испытания на силу, выдержку и точность

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В ближайшие выходные в Орле пройдет региональная военно-спортивная эстафета «Внуки Маргелова», приуроченная к 90-летию ВДВ. Юношей и девушек ждут испытания на силу, выдержку и точность.

В соревнованиях примут участие 25 команд из Орловской, Рязанской, Архангельской областей, а также ЛНР и ДНР.

В ходе эстафеты участникам предстоит выполнить ряд теоретических и практических заданий, среди которых разборка и сборка автомата, метание саперной лопаты и гранаты на точность, стрельба из пневматической винтовки и силовые упражнения.

Одной из самых зрелищных обещает прохождение навесной переправы и лабиринта.

КОГДА? ГДЕ?

16 февраля, с 9.00 до 17.00

стадион имени Ленина

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ИСТОЧНИК KP.RU