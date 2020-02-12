Орловцы посостязаются в спортивной эстафете «Внуки Маргелова»
В ближайшие выходные в Орле пройдет региональная военно-спортивная эстафета «Внуки Маргелова», приуроченная к 90-летию ВДВ. Юношей и девушек ждут испытания на силу, выдержку и точность.
В соревнованиях примут участие 25 команд из Орловской, Рязанской, Архангельской областей, а также ЛНР и ДНР.
В ходе эстафеты участникам предстоит выполнить ряд теоретических и практических заданий, среди которых разборка и сборка автомата, метание саперной лопаты и гранаты на точность, стрельба из пневматической винтовки и силовые упражнения.
Одной из самых зрелищных обещает прохождение навесной переправы и лабиринта.
КОГДА? ГДЕ?
16 февраля, с 9.00 до 17.00
стадион имени Ленина
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU