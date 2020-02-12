В Орле с начала года мошенники обокрали 21 человека
Только за январь в Орле зарегистрировали 21 случай хищения чужого имущества мошенниками. Такие данные приводит региональное УМВД России.
По статистике, чаще всего преступники орудуют в Советском районе города (17 случаев). Еще по два уголовных дела возбудили в Заводском и Северном районах. На данный момент, большинство преступлений уже раскрыты, но сотрудники полиции просят горожан быть бдительными.
-Если вам приходит СМС с неожиданным выигрышем, не спешите переходить по указанным ссылкам. Помните также, что не стоит переводить деньги тем, кто просит помощь от имени родственников. Чаще всего это мошенники. Лучше перезвоните родным сами и не паникуйте, - рекомендуют в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Кроме того, всегда проверяйте документы незнакомцев, представляющихся работниками социальных служб, и никогда не оставляйте их без присмотра в своем жилье.
Если же у вас возникли сомнения или происшествие уже случилось, не стесняйтесь звонить на круглосуточный телефон «02», в дежурную часть 43-36-22 или 45-85-52.
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ИСТОЧНИК KP.RU