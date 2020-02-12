Орловцев приглашают сыграть в бадминтон с космонавтом Александром Мисуркиным

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:09:14+03:00

На бесплатную тренировку можно прийти без пары, но главное с позитивным настроем

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Уже в грядущее воскресенье у орловцев появится уникальная возможность попасть на открытую тренировку и мастер-класс по бадминтону с летчиком-космонавтом Александром Мисуркиным, а также тренером орловской сборной, мастером спорта Вероникой Сорокиной.

На встречу приглашают не только опытных игроков, но и новичков и даже тех, кто только собирается попробовать свои силы в этом виде спорта. Тренировка, обещают организаторы, пройдет не в принужденной атмосфере. У каждого будет возможность лично пообщаться с космонавтом.

- Друзья, всех кто еще не открыл для себя бадминтон, но кому интересно узнать и прочувствовать на себе почему это — космический вид спорта и еще более космический стиль жизни - я лично приглашаю на открытую тренировку, - обратился к орловцам Александр Мисуркин.

Прийти на тренировку можно и без пары, главное взять с собой сменную спортивную обувь, форму и хорошее настроение.

Записаться можно по телефону: +7 962 477 28 21.

Вход свободный.

КОГДА? ГДЕ?

16 февраля, с 16:00 до 19:00

улица Матросова, 5

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ИСТОЧНИК KP.RU