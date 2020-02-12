21 февраля в Орле временно запретят стоянку в центре города и ограничат движение

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:38:46+03:00

21 февраля в Орле запретят стоянку в центре города и ограничат движение Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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В пятницу, 21 февраля, в Советском районе на улице Салтыкова-Щедрина от дома №31 до дома №35 запретят стоянку машин с 12 часов ночи до 11 утра. Затем здесь запретят и движение.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе администрации Орла, это связано с проведением праздничных мероприятий ко Дню защитника Отечества.

Запрет на движение автомобилей будет действовать с 9 до 11 утра. Водителям предлагают объезжать этот участок по площади Ленина от улицы Салтыкова-Щедрина до Пролетарской горы и по улице Пролетарская гора.

Напомним, также движение и стоянка будут здесь запретят и 15 февраля. По Салтыкова-Щедрина (от дома №1 по бульвару Победы) через улицы Пионерская и Лескова до памятника участникам локальных войн и военных действий на Наугорском шоссе пройдет Бессмертный батальон.

Ограничения будут действовать в этот день с 6 утра до 11.30.

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ИСТОЧНИК KP.RU