В Орловской области нашли нитраты в 3,2% овощей и фруктов
Сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии в Орловской области подвели итоги исследований овощей и фруктов, продающихся в местных магазинах и на рынках.
Всего за прошлый год специалисты проверили 674 пробы плодоовощной продукции на качество и безопасность. Они сделали анализы на нитраты, пестициды, радионуклиды, ГМО и паразитов. Как показали результаты, 17 проб или 3,2% от общего числа исследованной продукции содержали нитраты.
- Не приобретайте загнившие и испорченные овощи и фрукты. Не следует покупать их в местах несанкционированной торговли, на трассах и стихийных рынках, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU