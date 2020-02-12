12 Февр. 2020 2020-02-12T09:44:56+03:00

В Орловской области нашли нитраты в 3,2% овощей и фруктов Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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Сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии в Орловской области подвели итоги исследований овощей и фруктов, продающихся в местных магазинах и на рынках.

Всего за прошлый год специалисты проверили 674 пробы плодоовощной продукции на качество и безопасность. Они сделали анализы на нитраты, пестициды, радионуклиды, ГМО и паразитов. Как показали результаты, 17 проб или 3,2% от общего числа исследованной продукции содержали нитраты.

- Не приобретайте загнившие и испорченные овощи и фрукты. Не следует покупать их в местах несанкционированной торговли, на трассах и стихийных рынках, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU