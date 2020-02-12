Орловская область планирует увеличить экспорт зерна до 90 млн долларов

12 Февр. 2020 2020-02-12T09:17:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 11 февраля, глава региона Андрей Клычков встретился с орловскими аграриями и представителями компаний, занимающихся экспортом сельхозхозяйственной продукции.

Главной темой обсуждения стали перспективы выход местного зерна на новые иностранные рынки и, в частности, азиатские. Задача амбициозная - нарастить объем аграрного экспорта до 90 миллионов долларов США за 2020 год. Отметим, за 2019-ый от продажи продукции АПК области доход должен был составить 83 миллионов долларов.

Достигнуть поставленной цели региональный власти планируют с помощью участия в Международной выставке «Gulfood-2020» (16-20 февраля) в Дубае.

- Орловская область будет представлена на общей экспозиции от нашей страны. «Gulfood» - это крупнейшая в регионе Персидского залива и Ближнего востока специализированная выставка. Для нас это перспективная площадка и возможность познакомиться с самый широкий круг деловых партнеров, - пояснил губернатор Андрей Клычков.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU