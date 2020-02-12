Орловская область планирует увеличить экспорт зерна до 90 млн долларов
Во вторник, 11 февраля, глава региона Андрей Клычков встретился с орловскими аграриями и представителями компаний, занимающихся экспортом сельхозхозяйственной продукции.
Главной темой обсуждения стали перспективы выход местного зерна на новые иностранные рынки и, в частности, азиатские. Задача амбициозная - нарастить объем аграрного экспорта до 90 миллионов долларов США за 2020 год. Отметим, за 2019-ый от продажи продукции АПК области доход должен был составить 83 миллионов долларов.
Достигнуть поставленной цели региональный власти планируют с помощью участия в Международной выставке «Gulfood-2020» (16-20 февраля) в Дубае.
- Орловская область будет представлена на общей экспозиции от нашей страны. «Gulfood» - это крупнейшая в регионе Персидского залива и Ближнего востока специализированная выставка. Для нас это перспективная площадка и возможность познакомиться с самый широкий круг деловых партнеров, - пояснил губернатор Андрей Клычков.
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ИСТОЧНИК KP.RU