Родителям орловских старшеклассиников предлагают сдать ЕГЭ по истории

12 Февр. 2020 2020-02-12T09:20:15+03:00

Попробовать свои силы и узнать все о ходе экзамена изнутри можно всей семьей

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Уже через неделю Орловская область традиционно присоединится к Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Мамы и папы старшеклассников смогут не только узнать изнутри, как проходит выпускной экзамен, но и проверить собственные силы.

В этом году родителям предложат стать ЕГЭ по истории Отечества. Причем им предстоит пройти путь от рамки металлодетектора до получения результатов за госэкзамен – все по-настоящему и максимально приближено к действительности.

Мероприятие пройдет на базе орловского Регионального центра оценки качества образования (ОРЦОКО), организации которая непосредственно занимается проверкой выпускных работ школьников.

Узнать подробную информацию можно по телефону 8 (4862) 73-17-79.

КОГДА? ГДЕ?

18 февраля, 14.00

ул. Полесская, дом 24

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ИСТОЧНИК KP.RU