На трассе в Орловской области грузовик улетел в кювет

11 Февр. 2020 2020-02-11T17:05:05+03:00

Очевидцы аварии грешат на не расчищенную после снегопада дорогу

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Сегодня утром, 11 февраля, на орловской трассе грузовик улетел в кювет. Авария произошла на дороге "Орел-Тамбов" в Ливенском районе.

Как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, все случилось на 117 км указанной трассы. 34-летний водитель автомобиля "Хендаи" не справился с управлением своим транспортом и опрокинулся в кювет. Сам он, к счастью, не пострадал, детали аварии устанавливают полицейские.

А вот очевидцы аварии грешат на не расчищенную проезжую часть. "Очень скользко, как результат - машина в кювете" - поделились свидетели ДТП в местном автомобильном сообществе Вконтакте.

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ИСТОЧНИК KP.RU