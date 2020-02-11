2020-02-11T16:50:11+03:00
Общество

В Орле на карантин полностью закрыли 10 школ и 169 отдельных классов

За неделю в регионе гриппом и ОРВИ заболели 6 тысяч 952 человека
Наталья Меркулова
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В Орле на карантин полностью закрыты 10 школ и 169 отдельных классовВ Орле на карантин полностью закрыты 10 школ и 169 отдельных классовФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 11 февраля, ситуацию с увеличением заболевших ОРВИ и гриппом в Орле обсудили на рабочей планерке в администрации города. Напомним, по информации Роспотребнадзора, на последнюю неделю по всей области заразились 6 тысяч 952 человека, причем 56,9% из них дети.

Однако уровень госпитализации остается низким, лечение в больницах потребовалось только 2,2% от общего числа обратившихся за медицинской помощью.

Из-за роста заболеваемости в Орле уже закрыли на полный карантин 10 школ (№ 2, 3, 17, 24, 26, 35 и 37, гимназии №19, лицеях №21 и №32) и 169 отдельных классов.

- Сейчас директора образовательных учреждений организуют дезинфицирующие мероприятия, влажную уборку, следят за температурным режимом и вентиляцией помещений. Также до занятий не допускаются учащиеся и преподаватели с симптомами ОРВИ, - рассказал о методах борьбы с заболеванием Александр Шатохин, начальник городского управления образования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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