2020-02-11T16:33:16+03:00
Происшествия

Наркодилера, торговавшего "синтетикой", задержали в Орле

Полицейские изъяли уже подготовленный для распространения товар
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Архив "КП"
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В Орле полицейские задержали наркодельца, готовившегося продать партию "синтетики". У него нашли и изъяли расфасованный на продажу "товар".

Полицейские установили личность мужчины, причастного к обороту запрещенных веществ. Им оказался 43-летний местный житель.

- При личном досмотре полицейские изъяли у мужчины 30 свертков с веществом, предположительно наркотическим. Проведенное исследование показало, что это синтетическое наркотическое средство массой порядка 15 граммов. Гражданин хранил наркотик при себе с целью сбыта, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На орловца завели уголовное дело, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По закону, ему грозит немалый срок лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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