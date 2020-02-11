Наркодилера, торговавшего "синтетикой", задержали в Орле

11 Февр. 2020 2020-02-11T16:33:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле полицейские задержали наркодельца, готовившегося продать партию "синтетики". У него нашли и изъяли расфасованный на продажу "товар".

Полицейские установили личность мужчины, причастного к обороту запрещенных веществ. Им оказался 43-летний местный житель.

- При личном досмотре полицейские изъяли у мужчины 30 свертков с веществом, предположительно наркотическим. Проведенное исследование показало, что это синтетическое наркотическое средство массой порядка 15 граммов. Гражданин хранил наркотик при себе с целью сбыта, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На орловца завели уголовное дело, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По закону, ему грозит немалый срок лишения свободы.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU