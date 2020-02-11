В Орле выбрали «Ученика года - 2020»

11 Февр. 2020 2020-02-11T16:25:41+03:00

Претендента на победу в областном конкурсе выбирали среди самых активных и творческих старшеклассников региона

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Сегодня, 11 февраля, на рабочей планерке в городской администрации подвели итоги конкурса «Ученик года — 2020» в Орловской области. За победу боролись активные участники олимпиад, интеллектуальных и творческих турниров, юные спортсмены и волонтеры.

В муниципальный этап конкурса приняли участие 41 старшеклассник, 16 из них представили областную столицу на региональном уровне. Победу же в этом году одержала Елена Мерцалова, ученица 11 класса гимназии №16.

Девушка занимается в театральной студии, поет, учится на «отлично» и участвует в проекте «Добровольцы России».

- Ученики гимназии №16 побеждают уже второй год подряд в конкурсе. Так, ранее победил Максим Мысин. Это очень хороший показатель как для самих ребят, так и для их педагогов и семей, - обратился к гостям торжественной церемонии награждения Александр Муромский, глава городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU