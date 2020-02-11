Орловские энергетики рассказали о многомиллионных долгах областного центра

11 Февр. 2020 2020-02-11T15:35:55+03:00

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Сегодня, 11 февраля, в Орле прошла пресс-конференция в ООО «Орловский энергосбыт». В центре внимания энергетиков оказались итоги прошедшего года и перспективные направления 2020-го.

Стратегическим и социально важным ресурсом организация в нашем регионе обеспечивает более 328 тысяч человек и более 10 тысяч юридических организаций. Каждый из них сейчас имеет свободный доступ к удобным онлайн-сервисам по оплате услуг.

Однако это ситуацию не спасает, все чаще решать проблему непогашенных долгов энергетикам приходится через суд. Так, за год задолженность всех клиентов компании в регионе увеличилась почти на 36 миллионов рублей и достигла 808 миллионов 400 тысяч рублей. Причем значительная часть невыплат легла на Орел.

- Муниципалитет внес большой вклад в общую ситуацию с дебиторской задолженностью перед нашей компанией. Особенно трамвайно-троллейбусное предприятие, которое уже имеет 8 месяцев просрочки и 58 миллионов долга. Сейчас мы получаем от него только то, что было предписано судом по исполнительским листам, - рассказал генеральный директор «Орловского энергосбыта» Юрий Юрьев.

При этом энергетики подчеркивают, что готовы идти на диалог с руководством города и ТТП. В частности, летом прошлого года они проводили аудит в предприятии.

- Мы всегда стараемся учитывать обстоятельства, в которые попал наш клиент. Радикальный способ воздействия – отключение электроэнергии – мы воспринимаем как крайность. Нам самим такой подход не выгоден. На самом деле, сейчас все зависит от городских властей, - пояснил руководитель компании.

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ИСТОЧНИК KP.RU