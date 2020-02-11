Орловцам расскажут о правильном питании и развеют миф о вредных жирах
Жителей Орла приглашают на встречу с профессиональным нутрициологом (специалистом по питанию) Юлией Люмье. Создатель авторского курса по здоровому образу жизни и эксперт издательского дома «Толока» обещает раскрыть самые распространенные заблуждения, связанные с диетами и едой.
Гости смогут узнать не только как постройнеть, но и сделать свое питание вкусным и сбалансированным без особых финансовых затрат. Кроме того, Юлия поделится личным опытом и трудностями похудения на 50 кг.
- Сбалансированное питание - одна из самых популярных тем современности. И именно вокруг этого вопроса слагается множество разнообразных мифов. На лекции мы рассмотрим наиболее популярные и разберёмся, что правда, а что вымысел, - говорят организаторы.
Встреча пройдет в рамках проекта «Свежая лекция». Участие в мероприятии бесплатное, но нужно записаться заранее (количество мест ограничено). Сделать это можно в официальной группе проекта.
КОГДА? ГДЕ?
16 февраля, 13:00
Лаборатория социального развития
Здание типографии «Труд», 4 этаж (улица Ленина, дом 1)
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU