11 Февр. 2020 2020-02-11T14:22:47+03:00

Орловцам расскажут о правильном питании и развеют миф о вредных жирах. Фото организаторов

Изменить размер текста: A A

Жителей Орла приглашают на встречу с профессиональным нутрициологом (специалистом по питанию) Юлией Люмье. Создатель авторского курса по здоровому образу жизни и эксперт издательского дома «Толока» обещает раскрыть самые распространенные заблуждения, связанные с диетами и едой.

Гости смогут узнать не только как постройнеть, но и сделать свое питание вкусным и сбалансированным без особых финансовых затрат. Кроме того, Юлия поделится личным опытом и трудностями похудения на 50 кг.

- Сбалансированное питание - одна из самых популярных тем современности. И именно вокруг этого вопроса слагается множество разнообразных мифов. На лекции мы рассмотрим наиболее популярные и разберёмся, что правда, а что вымысел, - говорят организаторы.

Встреча пройдет в рамках проекта «Свежая лекция». Участие в мероприятии бесплатное, но нужно записаться заранее (количество мест ограничено). Сделать это можно в официальной группе проекта.

КОГДА? ГДЕ?

16 февраля, 13:00

Лаборатория социального развития

Здание типографии «Труд», 4 этаж (улица Ленина, дом 1)

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU