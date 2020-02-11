2020-02-11T13:56:14+03:00
75 лет Великой Победы

Орловский госархив создал цифровую фотогалерею «Они сражались за Родину»

Редкие снимки представят в широком доступе
Наталья Меркулова
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Орловский госархив создал цифровую фотогалерею «Они сражались за Родину»Орловский госархив создал цифровую фотогалерею «Они сражались за Родину»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне орловский госархив дал старт новому интернет-проекту «Они сражались за Родину».

Редкие снимки фронтовиков, героев войны были собраны ходе Всесоюзной поисковой экспедиции еще в 1980–1990-е годы. Каждая из фотокарточек бережно были переданы архиву студентами Орловского госуниверситета под руководством профессора, историка Валентины Яковлевны Воробьевой.

- Проект включает оцифровку фотодокументов участников Великой Отечественной войны, размещение их на главной странице сайта, - рассказали «КП» в Орловском областном госархиве.

Фотогалерея находится в открытом доступе и с ней может познакомиться любой желающий. Подробнее о проекте на официальном сайте учреждения или по телефону (4862) 415-448.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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