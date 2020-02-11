2020-02-11T13:50:46+03:00
Общество

Ушел в домашней одежде на мороз и потерялся: в Орле росгвардейцы помогли вернуться домой пенсионеру

83-летний дедушка забыл свой адрес и просто замерзал на улице
Ольга СУПОНЕВА
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Росгвардейцы помогли потерявшемуся пенсионеру вернуться домой. Фото: Ксения ШиринаРосгвардейцы помогли потерявшемуся пенсионеру вернуться домой. Фото: Ксения Ширина
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В Орле росгвардейцы помогли вернуться домой пожилому мужчине, который вышел на мороз в домашней одежде, потерялся и едва не замерз. Дедушка не мог вспомнить свой домашний адрес и, не ожидая помощи, сидел возле одной из многоэтажек. К счастью, его заметили.

Все случилось в Заводском районе. Пенсионера, съежившегося возле дома на Комсомольской улице, заметили сотрудники вневедомственной охраны. На улице мороз, а дедушка был одет только в шерстяные носки, трико и футболку. Росгвардейцы увели его с холода в свой автомобиль, предложили переодеться, горячий чай. Через какое-то время 83-летний мужчина смог вспомнить свой домашний адрес.

- Мужчина вышел на улицу с неизвестной целью без документов, средств связи, верхней одежды и обуви. Силовики помогли пенсионеру добраться до квартиры и передали родственникам. Пожилой мужчина и его родные выразили сотрудникам Росгвардии благодарность за оказанную помощь, - рассказала "Комсомолке" Ксения Ширина, специалист пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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