В Орле легковушка сбила женщину между двумя тротуарами
Вчера, 10 февраля, на улице Горького случилось ДТП, в котором пострадала молодая женщина. Инцидент произошел около семи часов вечера.
В момент, когда пешеход шла по тротуару, разделенному в районе №51 дорогой, во двор заезжала отечественная легковушка «Лада Ларгус».
46-летний водитель ехал в направлении переулка Карьерный и собирался поворачивать налево. Избежать наезда не удалось.
- В результате ДТП пешеход получила травмы, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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