11 Февр. 2020 2020-02-11T13:27:46+03:00

В Орле легковушка сбила женщину между двумя тротуарами. Фото: Госавтоинспекция

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Вчера, 10 февраля, на улице Горького случилось ДТП, в котором пострадала молодая женщина. Инцидент произошел около семи часов вечера.

В момент, когда пешеход шла по тротуару, разделенному в районе №51 дорогой, во двор заезжала отечественная легковушка «Лада Ларгус».

46-летний водитель ехал в направлении переулка Карьерный и собирался поворачивать налево. Избежать наезда не удалось.

- В результате ДТП пешеход получила травмы, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU