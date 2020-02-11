2020-02-11T13:27:46+03:00
Происшествия

В Орле легковушка сбила женщину между двумя тротуарами

Происшествие случилось на улице Горького
Наталья Меркулова
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В Орле легковушка сбила женщину между двумя тротуарами. Фото: ГосавтоинспекцияВ Орле легковушка сбила женщину между двумя тротуарами. Фото: Госавтоинспекция
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Вчера, 10 февраля, на улице Горького случилось ДТП, в котором пострадала молодая женщина. Инцидент произошел около семи часов вечера.

В момент, когда пешеход шла по тротуару, разделенному в районе №51 дорогой, во двор заезжала отечественная легковушка «Лада Ларгус».

46-летний водитель ехал в направлении переулка Карьерный и собирался поворачивать налево. Избежать наезда не удалось.

- В результате ДТП пешеход получила травмы, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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